Dennis en Amrit (beiden 31) willen met tiny house steentje bijdragen aan de wereld

DEN HELDER - Waar sommigen voor een tiny house kiezen omdat ze geen huur of hypotheek kunnen betalen , gaat het Dennis Emmerzaal en Amrit Khalsa (beiden 31) om de toekomst van de wereld. "Hout en water zijn niet onbeperkt, maar het wordt wel aan ons gegeven alsof het er onbeperkt is."

Het stel wil geen grote ecologische voetafdruk op de wereld achterlaten, en daarom liever niet in een rijtjeshuis wonen. Hun streven is om aan het einde van de zomer in de Helderse Falgabuurt hun intrek te nemen in een tiny house van 3,5 bij 9 meter met een schuur van 2,5 bij 4,8 meter.

"De sneeuw is wel eventjes lastig", vertelt Dennis. Er ligt namelijk veel sneeuw op de kavel, dat hindert ons wel." Amrit stemt lachend in. "We bouwen een huis zonder bouwervaring. We stapten erin met het idee dat we een tiny house zouden bouwen, maar we bouwen nu een klein huisje. Dat klinkt hetzelfde, maar is echt anders."

Leefstijl

Woningnood, duurzaamheid en overbevolking: de drie factoren beïnvloeden en versterken elkaar en hebben het klein en zelfvoorzienend wonen de afgelopen jaren steeds populairder gemaakt. Vooral onder mensen met een duurzame leefstijl.

Hun reizen en doorgebrachte tijd in de natuur hebben Dennis en Amrit op een andere manier laten denken: "Dat hoe we nu leven ten koste gaat van andere delen van de wereld", legt hij uit. Daarnaast biedt deze manier van wonen financiële vrijheid en wordt aan het milieu gedacht. "Je gaat alles meer waarderen, omdat je dicht bij de natuur staat."

De combinatie van klein wonen en een groot stuk grond gaf voor dit project de doorslag. Den Helder was een bewuste keuze, vanwege de mogelijkheden met een klein budget toch een flinke lap grond te huren. "Het is de goedkoopste manier om je eigen droom te realiseren. Plus de uitdaging zelf en het wonen in je eigen gebouwde huis." Volgens de twee gaat het om persoonlijke groei en het leerproces om zelfvoorzienendheid, dat tijdens het bouwen vorm krijgt.