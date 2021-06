Monument onthult als herinnering aan verdronken dorp Almersdorp

Het dorp Almersdorp, dat 700 jaar geleden voor een groot deel in de Zuiderzee is verdwenen, heeft zijn kerk weer terug. Symbolisch dan, want midden op de rotonde bij Opperdoes is dit weekend een monument onthuld dat de herinnering levendig houdt aan de kerk die er vermoedelijk ooit gestaan heeft. Verslaggever Sander Huisman was bij de onthulling en sprak met archeoloog Sander Gerritsen en Jan Smit van Historisch Opperdoes.

Hoe groot het dorp precies is geweest en tot hoe ver het de huidige Wieringerpolder in lag, is niet helemaal duidelijk. Maar wel is bekend dat het ooit groter is geweest dan Opperdoes: het dorp Almersdorp. Tot voor kort deden voornamelijk wat straatnaambordjes nog vermoeden dat er ooit een dorp heeft gelegen - onder andere de Almersdorperweg in Opperdoes - nu is een monument een herinnering die blijft. Op de plek waar waarschijnlijk ooit het centrum van het dorp heeft gelegen, staat nu een strakke metalen kerk. Resten van de originele kerk zijn nooit echt teruggevonden omdat ze waarschijnlijk te diep begraven liggen, maar het kerkhof werd wel gevonden. Eerder al bij de aanleg van de huidige weg in 1967, maar toen ging men nog minder zorgvuldig om met archeologische vondsten. En daarom kon bij de aanleg van de rotonde in 2014 een deel van het kerkhof worden teruggevonden. Artikel gaat verder onder de foto

Het momument bij Opperdoes dat onthult gaat worden herinnert aan Almersdorp - Sander Huisman / WEEFF

Al ver voordat de Wieringerpolder werd teruggewonnen van de Zuiderzee lag daar ook al land. Er zijn zeker acht plekken gevonden van middeleeuwse nederzettingen. De zee won het echter van het land, en de dijk werd steeds verder teruggelegd tot de plek waar het nu ligt; de Westfriese Omringdijk tussen Opperdoes en het afvalverwerkingsbedrijf achter de dijk in de Wieringerpolder. Met het verplaatsen van de dijk is een deel van Almersdorp verloren gegaan. Of de kerk ook verloren is gegaan door het opkomende water is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat de fundering van de kerk nog diep onder de rotonde of onder de dijk begraven ligt. Wel zijn er delen van een nog oudere kerk gevonden onder de rotonde in de vorm van tufsteen. Daarnaast zijn er ongeveer 25 skeletten gevonden die op het kerkhof rondom de kerk hebben gelegen. Artikel gaat verder onder de foto

Het monument van de Almersdorper kerk bij Opperdoes is onthult - Sander Huisman / WEEFF

Hoever Almersdorp richting Wieringen heeft gelegen is dus niet bekend. Wel is bekend dat de mensen zich steeds verder moesten terugtrekken voor het water waardoor het dorp flink kleiner is geworden. Zo rond 1600 is er nog maar een bewoonde plek in Almersdorp over en is het opgegaan in Opperdoes.