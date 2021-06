Lekker slingeren: waarom de Dorpsweg maar liefst 33 bochten heeft

De Dorpsweg in Schellinkhout heeft nogal wat bochten! Het zijn er maar liefst 33. Maar waarom heeft men die weg niet gewoon recht aangelegd? Verslaggever Sander Huisman ging op pad om dat uit te zoeken en kwam er al snel achter dat de weg ligt op de plek waar ooit een riviertje lag.

Het riviertje dat ooit op de plek van de Dorpsweg in Schellinkhout lag was het laagste punt van het veengebied aldaar en voerde dus al het water af. Het water vanuit Blokker en Schellinkhout stroomde nabij de Havenweg zo richting de Zuiderzee. Daarom dat de weg langs de Martinuskerk wel weer relatief recht loopt. De naam van de geul is ontleent aan het eerste woord dat wij leenden uit het Latijn: De Dregt. Het woord drecht - of trecht, tricht of in het West-Fries 'dracht' - betekent 'doorwaadbaar', waaruit je kan concluderen dat het riviertje ondiep genoeg was om er doorheen te kunnen lopen. Rondom ondiepe riviertjes ontstonden wel vaker bewoonde plekken, denk aan Utrecht, Maastricht of Loosdrecht. Artikel gaat verder onder de foto

Een aantal van de 33 bochten die Schellinkhout rijk is - Sander Huisman / WEEFF

De link tussen de naam van het riviertje De Dregt en de gemeentenaam Drechterland is snel gelegd, maar er ligt nog een stap tussen: een voormalig bestuursgebied - een zogeheten ‘ambacht’ - heette ook Drechterland. West-Friesland bestond uit 4 ambachten, waaronder dus Drechterland. Het was groter dan de huidige gemeente, maar is dus wel de reden waarom de huidige gemeente nu Drechterland heet. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland