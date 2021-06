Doel van Frank de Boer is om straks op een boot in de grachten te staan

Vier wedstrijden winnen en Nederland is Europees kampioen. Te beginnen morgenavond in de achtste finales met de ontmoeting tegen Tsjechië. Bondscoach Frank de Boer: "We willen niet de finale halen, maar de finale winnen. Ons doel is om straks op een boot in de grachten te staan."

De Boer gaf vanavond kort voor de training in Boedapest een persconferentie. Over de opstelling wilde hij niets kwijt. Op de vraag welke type aanvaller nodig is tegen Tsjechië antwoordde hij: "Je gaat het zien of Donyell (Malen, red.) speelt of Wout (Weghorst, red.)."

Na drie zeges in de groepsfase is het optimisme onder de supporters aanmerkelijk gegroeid dat Nederland het ver kan gaan schoppen dit EK. Ook het speelschema, eerst tegen Tsjechië, in de kwartfinale gevolgd door de winnaar van Wales - Denemarken, voedt het enthousiasme.

Grote kluif

"Wij zullen echt honderd procent moeten zijn om deze ploeg te verslaan. We hebben daar een grote kluif aan en gaan dan pas denken aan de volgende wedstrijd", aldus De Boer die wel opmerkte dat Nederland een gunstige route richting de finale heeft. Daarbij doelde hij niet op de tegenstanders, maar op het aantal dagen rust tussen de wedstrijden.

Ook Frenkie de Jong zat tijdens de persconferentie achter de tafel. De voormalig Ajacied benadrukte veel vertrouwen te hebben in het 5-3-2 systeem waarvoor de bondscoach voor dit toernooi gekozen heeft. Ook al gaf Oranje in de eerste helft tegen Noord-Macedonië een aantal grote kansen weg. De Jong: "Dat het minder was, heeft niks met dat systeem te maken. We waren gewoon slordig. Een ander systeem spelen, heeft tijd nodig. Je kunt wel een ontwikkeling zien en hopelijk kunnen we morgen de volgende stap zetten.

De aftrap van Nederland - Tsjechië in Boedapest is morgenavond om 18.00 uur