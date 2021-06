Oranje wint ook derde EK-wedstrijd

Het Nederlands elftal heeft ook het derde groepsduel op het EK winnend afgesloten. In de Johan Cruijff Arena versloeg Oranje Noord-Macedonië met 3-0.

Ondanks dat er voor Nederland niets meer op het spel stond, hield bondscoach Frank de Boer grotendeels vast aan zijn vertrouwde elftal. De Boer liet Marten de Roon en Wout Weghorst buiten de basis; voor hen in de plaats kwamen Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch en PSV-aanvaller Donyell Malen.

Trajkovski gevaarlijk

De nog puntloze tegenstander, nummer 62 van de wereld, opende met lef en dacht in de negende minuut op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Ivan Trickovski werd op randje buitenspel afgekeurd. Een dikke tien minuten later schoot Trajkovski de bal tegen de paal.

In de 24e minuut sloeg Nederland vanuit een counter genadeloos toe. Daley Blind zette Goran Pandev van de bal en in de omschakeling vonden Donyell Malen en Memphis Depay elkaar; de laatste schoot de 1-0 binnen. Voor Depay zijn 28ste treffer in het shirt van Oranje.

