Invaller Donyell Malen geeft Oranje beslissende zet naar groepswinst

Het Nederlands elftal heeft zich vanavond dankzij een 2-0 zege op Oostenrijk verzekerd van de eerste plaats in groep C op het EK. Memphis Depay scoorde uit een strafschop voor rust; Denzell Dumfries deed dat halverwege de tweede helft na prima voorbereidend werk van Donyell Malen.

In de negende minuut kreeg Nederland een strafschop, omdat aanvoerder David Alaba in het strafschopgebied op de voet van Dumfries was gaan staan. De overtreding was de scheidsrechter ontgaan, maar de VAR niet. Depay schoot de bal in de linker benedenhoek: 1-0.

Bondscoach Frank de Boer had vooraf aangegeven dat de weer fitte Matthijs de Ligt terug zou keren in de basis. Dat ging ten koste van Ajacied Jurriën Timber .

Controle

Oranje had in de eerste helft weinig van Oostenrijk te duchten. De achterhoede gaf, in tegenstelling tot het duel tegen Oekraïne, niets weg. Behalve een schot van Depay in het zijnet was Oranje aanvallend evenmin gevaarlijk. Tot de slotfase van de eerste helft. Depay (over) en Georginio Wijnaldum (geblokt) kregen de bal in kansrijke positie niet in het doel.

Donyell Malen

In de tweede helft was Wout Weghorst met een venijnige kopbal dichtbij de 2-0, maar de keeper van Oostenrijk voorkwam met een fraaie redding dat de voormalig AZ-spits opnieuw trefzeker was. Niet veel later haalde De Boer Weghorst, Daley Blind en Patrick van Aanholt naar de kant.

Owen Wijndal, Nathan Aké en Donyell Malen kwamen in het veld. Dankzij Malen, ooit begonnen bij VV Succes uit Hippolytushoef, counterde Nederland naar de bevrijdende 2-0. Koud in het veld werd hij de diepte ingestuurd en legde de bal op het juiste moment breed op Dumfries die de 2-0 kon binnenschieten.