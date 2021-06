Oranje start EK met 3-2 winst op Oekraïne

Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd op het EK met 3-2 gewonnen van Oekraïne. Voor Oranje wisten Wijnaldum, Weghorst en Dumfries het net te vinden.

Prima begin Zonder de gepasseerde Wijndal begon Oranje goed aan de wedstrijd. Al in de tweede minuut kreeg Depay een goede kans, maar hij stuitte op doelman Boesjtsjan. Even later was het Dumfries met een prima mogelijkheid, maar ook zijn schot werd gepakt door de Oekraïense doelman. Kansen over en weer Ook Oekraïne werd gevaarlijk. Jarmolenko kwam in kansrijke positie voor de Nederlandse goal, maar Van Aanholt greep prima in. Toch was het Oranje met het betere van het spel in de eerste helft. Zo volleerde Wijnaldum vanuit de zestien op de goal en kon Dumfries vrij inkoppen, maar gescoord werd er niet.

Pro Shots / Stanley Gontha

Verzet gebroken In de 51e minuut was het dan eindelijk raak. Keeper Boesjtsjan tikte de bal voor de voeten van aanvoerder Wijnaldum en hij schoot simpel binnen. Even later was het voormalig AZ-spits Weghorst die van dichtbij de 2-0 wist te maken. Na de goals wisselde bondscoach De Boer door. Zo kwam AZ-verdediger Wijndal in de 64e minuut in het veld voor Van Aanholt. De van een enkelblessure herstelde Ajacied Blind werd vervangen door Aké. Voor de Ajacied was het een emotionele wedstrijd. Na afloop vertelde Blind dat hij het moeilijk vond om te spelen vandaag nadat gisteravond Christian Eriksen gereanimeerd moest worden op het veld. Blind is bevriend met de Deense voetballer en kampte vorig jaar met hartproblemen.

Pro Shots / Marcel van Dorst

Uit het niets Het Nederlands elftal leek de wedstrijd simpel te gaan uitvoetballen. Totaal onverwacht maakte Jarmolenko in de 75e minuut de aansluitingstreffer. Van buiten de zestien haalde hij uit en de bal ging over keeper Stekelenburg heen. Tot overmaat van ramp kopte Jaremtsjoek drie minuten later de 2-2 binnen. Slotfase In de 85e minuut was het Oranje wat weer op voorsprong kwam. Op aangeven van Aké was het Dumfries die knap binnenkopte. Daarna werd er in de Johan Cruijff Arena niet meer gescoord en zo pakte de ploeg van bondscoach Frank de Boer de eerste overwinning op het EK. Eerder op de dag won Oostenrijk met 3-1 van Noord-Macedonië. Op doelsaldo staan de Oostenrijkers nu eerste in poule C gevolgd door Nederland.

Nederland: Stekelenburg; Dumfries, Timber (Veltman/88), De Vrij, Blind (Aké/64), Van Aanholt (Wijndal/64); De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Weghorst (L.de Jong/88), Depay (Malen/90+1) Oekraïne: Boesjtsjan; Karavajev, Zabarnji, Matvijenko, Mikolenko, Malynovskyj, Sydortsjoek, Zintsjenko, Jarmolenko, Jaremtsjoek, Zoebkov (Marlos/13, Sjaparenko/64)