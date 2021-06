Historische trein rijdt station Haarlem binnen: 'Alles voor over om dit te zien'

Tientallen treinfanaten stonden vanmorgen met de camera klaar op perron 1 op station Haarlem. Even over tien uur kwam hij het station binnengereden: de Venice Simplon-Oriënt-Express. Het is voor het eerst dat deze luxe trein in Nederland is.

De historische trein is gisteren, na een flinke vertraging door het noodweer van afgelopen weekend, aangekomen in Amsterdam. “Morgen vertrekken we weer naar Venetië”, vertelt directeur Pascal Deyrolle. “De trein staat vandaag in Haarlem omdat het met zeventien wagons te lang is om in Amsterdam te blijven. Het is daar veel te druk.”

‘Hij is prachtig’

Brigitte den Hartog is een enorme fan van het bordspel van de Oriënt Express. “Maar ook van de trein hoor”, lacht ze. Met haar vader, die ook gek is van treinen, is ze uit Alphen aan den Rijn naar Haarlem gekomen om het rijtuig te zien. “We konden dit moment natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. Hij is prachtig.”