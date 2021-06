Nieuwe dubbeldekkertrein in Haarlem gemaakt: "Er werken veel mensen uit de buurt"

NS heeft vanochtend een splinternieuwe dubbeldekkertrein gepresenteerd bij de afdeling treinmodernisering aan de Oudeweg in Haarlem. Het gaat om het type VIRM 2 en 3. De gemoderniseerde trein voldoet volgens de NS aan de grootste reizigerswensen en gaat vrijdag de dienstregeling in.

De vernieuwde trein moet zo’n twintig jaar meegaan volgens productieleider Diana van Egmond uit Haarlem. Ze woont op twee minuten afstand van de werkplaats. Als inwoner van de stad vindt ze het bijzonder dat de fabriek in Haarlem staat. “Het is cool dat er zo’n grote werkplaats van de NS hier in de stad zit.”

Ook voor de werkgelegenheid is het volgens Van Egmond goed. "De fabriek is een grote werkgever. Er werken hier aardig wat mensen uit de buurt, het fietsenhok staat elke dag vol", lacht ze.

Oplaadpunten tweede klas

De grootste verandering aan de binnenkant van de trein ten opzichte van de vorige modellen zijn volgens directeur van NS Treinmodernisering, Hans Seegers, de USB-poorten in de tweede klas. "Dit was ook de grootste reizigerswens. Daarnaast zit er een nieuwe airco en een nieuw toilet in. Ook het interieur is aangepakt. Als je als reiziger instapt, heb je het idee dat je in een compleet nieuwe trein stapt."