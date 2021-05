Treinverkeer urenlang plat: “Ik pak de OV-fiets wel naar Den Haag”

Michael is een van die gestrande reizigers en moet naar Vlissingen. Hij zit op een bankje in de zon in afwachting van de eerstvolgende trein. “Ik was in Haarlem op bezoek bij mijn moeder”, vertelt hij. “Ik zat al in de trein aan de overkant toen we weer werden verzocht uit te stappen. Hopelijk komt het snel weer op gang want ik heb geen andere keus dan te wachten en ik heb nog een reis van drie uur voor de boeg.”

Ook José uit Delft heeft geen idee hoe zij thuis moet komen. “Gelukkig is het mooi weer, dan kan ik in de tussentijd altijd nog even de stad in om een terras te pakken.” Een sportievere oplossing komt van Jari uit Den Haag. Volgens hem is hij sneller thuis op de fiets. “Als er over twee uur weer treinen gaan rijden kan ik beter nu een OV-fiets lenen”, lacht hij. “Dan ben ik eerder in Den Haag dan dat ik wacht tot er weer treinen rijden. Google Maps geeft aan dat het 2,5 uur is.”

Een andere oplossing om thuis te komen ontstond op sociale media. Nadat bekend werd dat het treinverkeer in heel het land zo goed als stil werd gelegd werden er op Twitter oproepjes geplaatst om met elkaar mee te rijden.