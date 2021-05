Treinverkeer langzaam weer op gang na landelijke storing

Op de kaart van de NS is te zien dat de storing grote delen van de provincie treft. Eerder was het niet mogelijk om van Haarlem naar Alkmaar, Hoorn of Den Helder te reizen. Ook tussen Amsterdam en Den Haag rijden geen treinen.

Op het Amsterdam Centraal is te zien dat er mondjesmaat weer treinen gaan rijden. "Ik sta op perron 8, waar het vol staat met mensen", vertelt verlaggever Arend de Geus op NH Radio. Hij spreekt een reiziger die ongeveer een uur staat te wachten. "Ik moet naar Uitgeest toe, maar dat probeer ik nu maar via Castricum. Of de overstap gaat lukken is nog niet duidelijk." Ze had vandaag gelukkig geen belangrijke afspraken staan. "Ik was vandaag lekker een dagje vrij, dus ik was lekker met een vriendin in park gaan liggen."

