Nachttreinen van en naar Amsterdam gaan weer rijden vanaf 9 juli

De nachttreinen van en naar Amsterdam gaan per 9 juli weer rijden. Dat hebben NS en de gemeente Haarlem afgesproken. Bovendien rijden de treinen vanaf vandaag weer de volledige dienstregeling in de regio Haarlem.

De extra forensentreinen tussen Haarlem en Alkmaar zijn weer in het spoorboekje teruggebracht. Daarnaast rijden er per vandaag ook doordeweeks extra treinen tussen Haarlem en Zandvoort bij mooi strandweer.

Uitgaansleven

Met ingang van begin mei is de NS al bezig de dienstregeling weer geleidelijk terug te brengen op het oude niveau voor na de corona-periode. Als slotstuk komen de nachttreinen voor het uitgaansleven weer terug op 9 juli. Het reguliere nachtnet in de randstad is gedurende de Corona periode blijven rijden.

Treinwijzer

Het wordt weer drukker in het openbaar vervoer en dat zal voor sommige reizigers weer wennen zijn. Reizigers die vooraf meer inzicht willen in drukte in de trein, kunnen hun reis vooraf aanmelden via de Treinwijzer in de NS-app. Reizigers ontvangen dan ook een melding als hun reis te druk lijkt te worden en kunnen dan ook een trein eerder of later nemen.