Deltavariant rukt op: ruim 40% van Amsterdammers met corona is ermee besmet

Het aantal Amsterdammers dat besmet is met de deltavariant van het coronavirus stijgt snel. Dat blijkt uit een steekproef van de GGD. Twee weken geleden was het percentage besmette Amsterdammers met de deltavariant nog 'maar' 7%, vorige week was dat al 40%. Landelijk ligt het percentage op 9%.

De grote stijging van het percentage besmettingen met de deltavariant zou in de stad komen door het reizen van jongeren. Zij nemen het vervolgens mee terug naar Nederland en verspreiden het hier verder, zo denkt de GGD. In de stad zijn veel studenten en middelbare scholieren die naar het buitenland zijn gegaan voor bijvoorbeeld hun examenreis. GGD roept jongeren op zich gelijk te laten testen bij terugkomst.

Naast de vele jongeren die op reis gaan, is Amsterdam ook een toeristenstad. De GGD gaat nog verder onderzoeken waardoor de stijging precies komt en of ook dat een rol speelt.

Besmettelijker

Volgens het RIVM is de deltavariant besmettelijker dan de alfavariant die nu nog het meeste voorkomt in Nederland. Bovendien blijkt uit eerste onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk dat de bescherming tegen ziekte na één dosis vaccin bij deze variant minder goed is. Na een tweede prik is de bescherming wel weer in orde.