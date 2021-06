Reizen met een vervalste negatieve corona-uitslag: "Iedereen doet het"

Een andere persoon gebruikt daar een gratis programma voor. "Dat gaat heel makkelijk. Je kan dan een origineel document naar een nieuw document omzetten." Sommige teststraten werken met een QR-code en dan is het vervalsen een stuk lastiger. "Die QR-code geeft dan aan wie er getest is en wanneer. Als je dan je telefoon met camera erop zet, kom je direct op de website met de testuitslag. Maar soms gaat het niet helemaal goed als ze dat checken. Maar het is niet verplicht, dus niet elke tester doet dit."

"Als je dan helemaal niet wordt gecheckt en er veel geld voor betaalt, dan is dat echt vervelend." Omdat de persoon en de medereiziger allebei het coronavirus hadden gehad, maakten ze zich ook geen zorgen. "Ik ga ervan uit dat we antistoffen hebben, dus ik denk dat het wel goed zit." Voor de zekerheid hebben ze nog wel een zelftest gedaan voor vertrek.

Een bron vertelde dat diegene voor een reis naar Parijs wel een test had gedaan, maar voor de tweede reis naar Portugal vond ze het te duur om zich weer te laten testen. Volgens haar werd er op Schiphol en bij aankomst in Portugal helemaal niet naar gekeken. Ook voor de reis met de Thalys naar Parijs werd er niks gecontroleerd.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het tegenwoordig voor veel reizigers van en naar het buitenland verplicht om een negatieve PCR-test te laten zien. Maar niet iedereen wil diep in de buidel tasten om een PCR-test af te nemen. Per persoon kost het al gauw rond de 75 euro.

Bang voor de consequenties zijn de bronnen niet. "Ze kijken er toch niet naar." Een ander reageert: "Ik denk dat als ze erachter komen, dat je er dan niet in mag. Maar ik ben niet bang voor de consequenties. De test ziet er echt supergoed uit. Ze kunnen het nooit valideren of nabellen, want daar hebben ze geen tijd voor. Er is ook geen systeem voor opgezet. Het is allemaal nog een chaos. Als ze er een stap verder in zijn, dan denk ik dat het ook moeilijker wordt."

Sommige reizigers passen zelf de documenten aan, maar er zijn ook mensen die hier een lucratieve handel in zien. "Voor veertig euro kun je een negatieve testuitslag krijgen. Je krijgt dan een Wordbestand en die pas je aan. Die kan je dan het hele jaar gebruiken." Voor veel landen is het verplicht dat de test maximaal 72 uur geleden is gedaan. Als het document op de naam van de reiziger staat, hoeft deze persoon alleen doorlopend de datum aan te passen. Volgens onze bronnen blijkt het een ware handel en zitten de handelaren op WhatsApp. "Ze zitten gewoon in appgroepen, eigenlijk hetzelfde als hoe het gaat bij drugsdealers."

Reactie van de Marechaussee

Reizigers hebben bij het inreizen vanuit een hoog risicogebied een negatief testbewijs nodig. Bij het uitreizen is het aan de luchtvaartmaatschappijen of zij hier wel of niet een verklaring eisen, vertelt Mike Hofman, woordvoerder bij de Marechaussee. "Als je aankomt op Schiphol moet je een negatieve test laten zien. De Veiligheidsregio controleert dit bij de gate, voornamelijk bij vluchten uit hoog risicogebieden, zoals India. Als ze het niet vertrouwen, kunnen ze ons erbij roepen. Tot nu toe hebben we enkele tientallen vervalsingen onderschept. Maar de controle is lastig. Het is letterlijk een A4, zonder echtheidskenmerk. En elk instituut die zo'n test mag uitgeven heeft weer een ander soort document."

"Vanaf 1 juli zal het vaccinatiebewijs via een app gelden en dan wordt de controle makkelijker. Sinds 1 juni checken we ook aan de landsgrenzen, maar de controle is gewoon lastig. We kunnen er niet extra op inzetten. Het is een probleem dat voor alle landen in de wereld geldt."