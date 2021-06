15.000 euro beloning voor gouden tip in zaak dode Berkhouter (72)

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip in de zaak van Sjaak Groot, de Berkhouter die vorige week dood werd gevonden in zijn huis.

De politie wist al snel te melden dat de Berkhouter door geweld om het leven was gekomen. Ook vanavond, in Opsporing Verzocht, benadrukt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn dat er geweld is gebruikt, maar dat het nog compleet onduidelijk is waarom. Een van de opties die onderzocht wordt is dat hij het slachtoffer zou zijn geworden van een gewelddadige woninginbraak.

Vast staat dat 'Ome Sjaak' 's avonds voor het laatst gezien werd. De volgende ochtend zag een omwonende glas liggen rondom zijn huis. Later op die dag werd zijn lichaam aangetroffen door buren.

Auto

De politie laat verder weten dat er midden in de nacht, rond 3.00 uur, een auto op hoge snelheid door Berkhout reed. Deze bestuurder heeft zich nog altijd niet gemeld, en volgens de politie is het ongebruikelijk dat iemand rond dat tijdstip rondrijdt in het dorp.

Het is volgens de politie daarnaast goed mogelijk dat de dader of daders zelf gewond zijn geraakt in het huis van meneer Groot.