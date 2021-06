De Rijp decor voor nieuwste Sinterklaasfilm: "Dit dorpje heeft alles"

De nieuwste Grote Sinterklaasfilm wordt deels opgenomen in De Rijp. Deze week is het schilderachtige dorp de filmset van 'Trammelant in Spanje', zoals de bioscoopfilm gaat heten.

Er wordt een volle dag gefilmd in De Rijp, later worden er nog 'allerlei shots van de omgeving' gemaakt, legt producent Mark van Roon uit. "Zodat mensen in de film gaan zien dat het hier ontzettend mooi is." Hij kijkt even om zich heen. "De Rijp heeft alles wat een oer-Hollands dorpje moet uitstralen; leuke betegeling op de vloer, geveltjes... Gezelligheid! Dat wil je in zo'n film."

De Rijp is op haar pittoreske dorpse schoonheid uitgezocht door de producenten van de film. Iets wat heel Nederland natuurlijk al ontdekte in 2014, toen de Koning zijn allereerste Koningsdag er vierde. Maar nu is het dorp dus dit najaar in de bioscopen te zien.

Meer toeristen

Onder meer Robert ten Brink, Noraly Beyer en Martien Meiland spelen mee in de film. Verder zijn er rollen weggelegd voor Peter R. De Vries (als rechercheur), Chris Tates, Pamela Teeves en meer bekende gezichten die in de vorige Sinterklaasfilm ook al te zien waren.

De gemeente Alkmaar werkt graag mee aan de filmopnames en hoopt op mooie publiciteit, die wellicht meer toeristen naar de regio trekt. "We proberen actief te bevorderen dat filmploegen naar de gemeente komen", zegt Sandra van der Bijl van Alkmaar Marketing.

De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje is vanaf 6 oktober te zien in de Nederlandse bioscopen.