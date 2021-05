Muiderbergse manege rouwt na dood van 'paard van Sinterklaas'

Een enorme tegenslag voor manege Hippisch Centrum Muiderberg. Het 'beroemde' paard Mentor is niet meer. De schimmel schitterde jarenlang tijdens de landelijke intocht als Amerigo, het paard van Sinterklaas. Maar ook speelde hij in meerdere Sinterklaasfilms. "Het is een groot verlies", vertelt Mentor's baasje Arjen de Jong. "Hij was vijftien jaar met ons en dan bouw je zo'n hechte band op."

Paard Mentor ging in de wintermaanden meestal door het leven als Amerigo en stal vele jaren de show als het paard van Sinterklaas. Mentor, of Amerigo dus, speelde zelfs de hoofdrol in de kinderfilm 'Het Paard van Sinterklaas'. Iets wat niet elk paard zomaar kan. "Je moet zo veel vertrouwen in een paard hebben om een klein meisje er bovenop te zetten. Dat was Mentor, een en al vertrouwen", vertelt Arjen. Naast de sinterklaasfilms was het paard ook te zien bij de landelijke intochten van de goedheiligman, optredens in Ahoy, verschillende televisiereclames en de bioscoopfilm 'Redbad'.

Het maakte Mentor niet zomaar een paard. Voor baasje Arjen was het een paard uit duizenden. "Hij heeft zo veel bijzondere dingen gedaan. Dingen die je normaal gesproken niet van een dier zou verwachten. Dat deed hij allemaal, uit vertrouwen en liefde."

Unieke positie

De laatste jaren deed de edele viervoeter het al iets rustiger aan. Hij liep de hele dag rond op het terrein van de manege. "Normaal staan de paarden in boxen, maar Mentor had de luxe dat hij 's ochtends door een van de medewerkers werd losgelaten. Hij was gewoon zo goed te vertrouwen dat hij deze unieke positie had", vertelt zijn baasje trots.

Helaas ging de gezondheid van Mentor de laatste weken zo hard achteruit dat De Jong besloot om hem in te laten slapen. Mentor was 27 jaar. "Je hebt de verantwoording van je paard tot het einde, maar het is toch heel vervelend dat je die beslissing moet maken."