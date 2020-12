Hidde (7) niet verlost van allergieën, wel verwend door Sinterklaas

DEN HELDER - Op het verlanglijstje van Hidde (7) uit Den Helder stonden wel heel speciale wensen. Hij heeft als grootste wens om niet meer allergisch te zijn en heeft dat aan Sinterklaas gevraagd. Sinterklaas kan helaas niet toveren en geeft Hidde daarom zijn derde grote wens: Lego.

Eigen foto

Hidde is er nog een beetje stil van: "Ik heb Lego van Sinterklaas gehad", vertelt hij aan de telefoon. Hoewel dat niet zijn grootste wens was, is hij er heel blij mee: "Dit is ook heel goed. Het moet nog wel in elkaar gezet worden." Bovenaan het lijstje van Hidde stond iets anders. Hij is sinds zijn geboorte allergisch voor onder meer koemelk, ei, noten, graspollen, bomen, honden, katten en paarden, en dat wil hij niet meer. Op nummer twee stond dat hij geen medicijnen meer zou hoeven te nemen, maar ook dat kan Sinterklaas helaas niet waarmaken. Op nummer drie stond Lego, iets waar Hidde dol op is.

Verlanglijstje van Hidde (7) uit Den Helder - NH Nieuws

En Lego is iets waar de Sint wel iets mee kan. "Een vriend van ons vond het zo aangrijpend, hij is vanmorgen langs geweest om drie grote pakketten te brengen. Hidde was er helemaal stil van. Hij wilde gelijk gaan bouwen." Nadat ze het bericht op Instagram deelde, kreeg de moeder van Hidde, Safiera de Loos, veel reacties van mensen die een kleine bijdrage wilden overmaken. "Ook heb ik de afgelopen week contact gehad met een moeder die ook een zoontje heeft met veel allergieën, daar haal je ook steun uit."

Eigen foto