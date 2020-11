Hidde (7) heeft bijzonder verlanglijstje: 'Niet meer allergisch en geen medicijnen'

DEN HELDER - Waar andere kinderen spelcomputers, bordspelletjes of poppen bovenaan hun verlanglijstje hebben staan, heeft Hidde uit Den Helder hele andere wensen. De 7-jarige jongen heeft als grootste wens om niet meer allergisch te zijn en geen medicijnen meer te hoeven slikken, en heeft dat aan Sinterklaas gevraagd.

Hidde is sinds zijn geboorte allergisch voor onder meer koemelk, ei, noten, graspollen, bomen, honden, katten en paarden. Zijn moeder Safiera de Loos werd geraakt door het verlanglijstje van haar zoon. "Ja, ik werd daar heel emotioneel onder. Dat is natuurlijk iets wat we niet bij hem weg kunnen nemen."

Toen zijn moeder z'n verlanglijstje op Instagram plaatste, kreeg ze talloze hartverwarmende reacties. "Mensen die zeggen dat ze een kleine bijdrage willen doen", vertelt Safiera. "Of ik een Tikkie kan sturen, dat soort dingen. Het is natuurlijk prachtig dat er deze tijd van het jaar zo wordt gedacht aan elkaar."