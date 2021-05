Midwinterfeest Graft-De Rijp wéér een jaar uitgesteld: "Enorme domper"

Het cultuurhistorische festival trekt jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers. Het bestuur vindt het moeilijk in te schatten of de mensenmassa's in december 'veilig' door de smalle straatjes in het dorp kunnen lopen, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Voorzitter Gerard Kuijn noemt het een enorme domper: 'Bestuur, vrijwilligers, artiesten en sponsors, allemaal hadden we er zin in om er weer een mooi evenement van te maken. Echter, de ontwikkelingen van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat we anders hebben moeten besluiten. We kunnen niet tijdig starten met de noodzakelijke voorbereidingen zonder gezondheidsrisico’s.'



De 15e editie van het Midwinterfeest wordt nu doorgeschoven naar 9, 10 en 11 december 2022.