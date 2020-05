Midwinterfeest Graft-De Rijp verplaatst naar 2021

Dit heeft de organisatie unaniem besloten na de persconferentie op 6 mei. Voorzitter van het bestuur Gerard Kuijn laat in een persbericht weten dat het besluit pijn doet: "Maar wij kunnen geen enkel risico nemen voor de gezondheid van de vrijwilligers, artiesten en bezoekers. Een jaar doorschuiven is het enige juiste besluit."

Maatregelen

Volgens het bestuur is het niet mogelijk om het Midwinterfeest te organiseren met voldoende afstand tussen bezoekers: "De straatjes van het dorp zijn heel smal zijn. Het zou afbreuk doen aan het karakter van het evenement."

Jaarlijks komen zo'n 40.000 bezoekers naar De Rijp voor het feest. De kerstmarkt, die ieder jaar plaatsvindt, zal dit jaar ook niet doorgaan.

Vrijwilligers

De organisatie van het evenement was al in een ver stadium: "Sponsoren waren benaderd, artiesten repeteerden druk en achter de schermen waren enthousiaste vrijwilligers bezig om alles in goede banen te leiden voor de 15e editie."

Kuijn wil iedereen bedanken voor de inzet en hoopt dat iedereen de coronacrisis goed doorkomt zodat: "We elkaar bij het Midwinterfeest 2021 weer in goede gezondheid treffen."