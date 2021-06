Buren opvanglocatie zwaar verslaafden blijven zich tot laatste snik verzetten

De gemeente had de locatie achter het park in de Parkwijk-Zuiderpolder aan de Nieuweweg al in 2018 op het vizier. Na eerder protest is er toen door de hele stad gezocht naar eventuele andere geschikte locaties.

Maar nu ook de provincie de laatste overgebleven locaties heeft afgewezen, blijft de Nieuweweg over. De omwonenden vinden dit onbegrijpelijk, omdat er al zoveel overlast wordt ervaren van drugsdealers en gebruikers. De gemeente denkt met een goed veiligheidsplan dit probleem juist beter aan te kunnen pakken als de opvanglocatie er gevestigd wordt.