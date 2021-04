Ruim 7.000 handtekeningen tegen locaties verslaafdenopvang: "Wij zijn geen proeftuin"

De twee voorkeurslocaties van het college van burgemeester en wethouders liggen in de gemeenteraad zwaar onder vuur. Na een zoektocht langs maar liefst 60 plekken in de stad, bleven twee oude vervallen boerderijen aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord en aan de Nieuweweg in Haarlem-Noord over.

De omwonenden van deze locaties, maar ook van twee 'reservelocaties', vinden dat in deze hele zoektocht niet goed naar hen is geluisterd. Zo is bijvoorbeeld één van de twee boerderijen bijna drie jaar geleden al aangekocht door de gemeente, omdat het Leger des Heils had aangegeven dat het een goede plek zou zijn voor een Domus+, waar zwaar verslaafden een beschermde woonplek zouden kunnen vinden.

Dat juist nu deze locatie weer als voorkeur uit de bus komt, vinden de omwonenden doorgestoken kaart. Dat ook een door hun aangedragen alternatief in het afgelegen recreatiegebied Schoteroog resoluut werd afgewezen, bevestigde dat beeld voor de omwonenden.

