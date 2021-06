Provincie wijst alternatieve locatie voor verslaafdenopvang Domus+ in Haarlem af

De provincie Noord-Holland vindt het geen goed idee om de verslaafdenopvang Domus+ op de locatie Robertus Nurksweg te bouwen. Deze locatie bij de toegangsweg A200 en station Haarlem-Spaarnwoude ligt in een gebied dat beschermd is door de ligging van het fort bij Lieburg, onderdeel van de Stelling van Amsterdam dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.

Het college van B&W stelde eerder al voor om de Domus+ voor zwaarverslaafden op de locatie Nieuweweg in de Zuiderpolder iets noorderlijker in Haarlem-Oost te plaatsen. Sinds 2018 wordt hier fel verzet gevoerd door omwonenden, toen de gemeente een oude boerderij opkocht met de intentie hier de opvang te bouwen.

Volgens de provincie is na bestudering van de voorwaarden van Unesco voor locaties die in de zogenoemde schootcirkel van een fort 'geen bebouwing toegestaan in gebieden die nu nog open zijn'. De Stelling van Amsterdam is sinds 1996 toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. En het maakt niet uit dat een nieuw gebouw uit het zicht aan de andere kant van de fly-over van de weg ligt.

Ook ligt de locatie en een tweede beschermde zone, namelijk die van Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat is om 'dierbare landschappelijk en cultuurhistorische kernkwaliteiten te beschermen', zo staat in een emailwisseling tussen ambtenaren van de provincie aan de gemeente. 'Landschappelijke waarden prevaleren hier boven elke vorm van stedelijke ontwikkeling, ook al is in deze zones in het verleden soms wel eens ruimte geboden aan stedelijke functies.

Wat overigens deze bepalingen van Unesco en het Bijzonder Provinciaal Landschap betekenen voor de ontwikkeling van de compleet nieuwe woonwijk Oostpoort in hetzelfde gebied, is nog onduidelijk. De gemeenteraad neemt op donderdag 24 juni definitief een besluit over de locatie voor de Domus+.