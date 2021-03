Locatiekeuze verslaafdenopvang: wat kan Haarlem leren van Hilversum en Amsterdam?

Meer dan 650 mails met op- en aanmerkingen zijn er binnengekomen bij het Haarlemse stadsbestuur over de locatievoorkeur voor twee vormen van verslaafdenopvang. En meer dan 25 inwoners laten hun mening vanmiddag horen bij commissievergaderingen. In een overvol Haarlem is de huisvesting van zwaar verslaafden en notoire overlastveroorzakers een gevoelig onderwerp.

Eind april moet een definitief besluit worden genomen over waar de verslaafdenopvang gaat komen. Haarlemse politici buigen zich vanavond in een voorbereidende discussie over deze nijpende kwestie, die nu al twee jaar de gemoederen bezighoudt.

Veel omwonenden van de nu voorgestelde locaties in Haarlem-Oost en Haarlem-Noord vrezen overlast van hun nieuwe buren. De woonvoorzieningen zouden te dicht bij woonwijken met scholen en winkelcentra komen te liggen. Bovendien is er bij de locatie in Noord al een daklozenopvang in de buurt en staat de locatie in Oost aan de rand van het Reinaldapark, waar al veel overlast van dealers en drugsgebruikers is.

Knoop doorhakken

Maar het Haarlemse stadsbestuur vindt dat er nu toch snel knopen moeten worden doorgehakt. Haarlem kent nog geen woonvoorzieningen voor extreem verslaafde daklozen en grote onruststokers, die niet meer kunnen wonen in een gewone buurt. Het is wethouder Marie Thérèse Meijs een doorn in het oog. Bij haar aantreden ontmoette ze twee mannen die in tijdelijke opvanglocaties verblijven, maar die daar niet de goede begeleiding krijgen. Die zouden ze in een Domus+-wooncomplex van het Leger des Heils of in een project als Skaeve Huse wél kunnen krijgen.

In 2018 kocht de gemeente daarom een vervallen boerderij aan de Nieuweweg in de Zuiderpolder in Haarlem-Oost, met de intentie om daar toen al een verslaafdenopvang te vestigen. Door fel verzet van eerst de naaste buren en later de hele wijk, werd dat plan in de ijskast gezet met de belofte naar plekken in de hele stad te zoeken. Maar B&W houden de voorkeur aan de Nieuweweg voor een Domus+-locatie van het Leger des Heils. En tijdens het onderzoek is een stuk land van een andere oude, monumentale boerderij in Haarlem-Noord geschikt bevonden voor het project Skaeve Huse.

