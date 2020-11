Omwonenden zijn drugsdealers en gebruikers in Reinaldapark Haarlem zat

HAARLEM - Omwonenden van het Reinaldapark, de wijkraad en de ondernemer van het Pannenkoeken Paradijs, zijn het zat dat er in de avonduren drugs wordt gedeald en gebruikt in het park. Behalve dat het een unheimisch gevoel geeft, blijft er elke dag rotzooi achter. "Ik ben het meer dan zat", vertelt Gerrie Everduin van het Pannenkoeken Paradijs. "We zijn dit restaurant anderhalf jaar geleden in het park begonnen met de wetenschap dat er het een ander gebeurde. Maar we wisten niet hoe erg het is."

Voor veel mensen voelt het Reinaldapark niet als een veilige plek doordat er drugsdealers en gebruikers rondhangen - NH Nieuws

Bernhard Felix van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer hoort van omwonenden dat er in de avonduren van alles gebeurt in het park. "Er zijn hier allemaal duistere figuren en wat ze hier uitspoken? Drugsdealen, illegaal alcoholgebruik en lachgasgedoe." Volgens Felix is het de ideale plek voor drugsdealers, omdat het er donker is en er veel uitvalswegen zijn. Dus als handhaving of politie langsrijdt, kunnen ze makkelijk wegvluchten.

Quote "Het is geen veilige plek geworden en dat had het wel moeten zijn" Bernhard Felix, wijkraad

Gerrie Everduin baalt enorm van het aanzicht waarmee de gasten van zijn pannenkoekenrestaurant het terrein verlaten. "Dan hebben ze hier lekker gegeten en dan wil je dat ze met een fijn gevoel naar huis gaan. En dan komen ze bij de parkeerplaats en dan zien ze al die figuren staan met autodaken vol met rotzooi. Ik wil dat mijn gasten niet meegeven." Het is nu zelfs zo dat medewerkers van het restaurant voor zonsondergang naar huis moeten, omdat ze van hun ouders niet het Reinaldapad af mogen fietsen vanwege de louche types op de parkeerplaats. Opvanghuis De gemeente Haarlem heeft achter het park aan de Nieuweweg een locatie op het oog voor een opvanghuis voor verslaafden en mensen met psychische problemen. Het is een van de vier locaties die gemeente heeft uitgekozen voor de mogelijke vestiging van een speciale woonvoorziening. In 2021 zal duidelijk worden of dit doorgaat, maar betrokkenen vinden het een slecht plan. "Dat is de kat op het spek binden", vindt Bernard Felix. Hij maakt zich er zorgen over omdat er aan de ene kant van het park wordt gedeald en aan de andere kant dan mogelijk verslaafden komen te wonen. Everduin vindt ook dat het probleem aan de voorkant van het park bij de Prins Bernhardlaan eerst opgelost moet worden. Het liefst zou hij een slagboom willen hebben bij de parkeerplaats, zodat mensen 's avonds niet meer zomaar daar kunnen parkeren. Felix ziet ook graag meer surveillance, betere verlichting en toezichtcamera's. Gemeente De gemeente Haarlem laat in een reactie weten dat de drugsproblematiek bekend is en dat het park extra goed in de gaten wordt gehouden. Ook onderzoekt de gemeente fysieke maatregelen om het park minder aantrekkelijk te maken om zo criminele activiteiten tegen te gaan.