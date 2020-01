Eigenaar van belaagd pannenkoekenhuis vergeeft dader: "Wil graag met hem praten"

HAARLEM - Kermisman Frans Stuy, eigenaar van het door vuurwerk beschadigde pannenkoekenhuis aan het Reinaldapad in Haarlem, is niet boos op de dader. Een 17-jarige jongen probeerde op nieuwjaarsnacht in het restaurant in te breken door een vuurwerkbom te gebruiken, maar dat ging helemaal mis. Hij raakte zelf zwaargewond. "Dit soort jongens moet geholpen worden."

In gesprek met NH Nieuws zegt de Amsterdammer veel ervaring heeft met 'dit soort jeugd' en hij bereid is om te helpen. "We zijn allemaal erg geschrokken, maar van boosheid is geen sprake", legt hij uit, terwijl de markante kermisman met zijn hand over zijn hart strijkt.

Persoonlijk bemoeien

De 17-jarige jongen ligt op dit moment zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Stuy gaat het niet zo goed met hem. "Ik hoop dat hij weer uit het ziekenhuis komt, en dan wil ik mij er persoonlijk mee bemoeien. Ik zou graag contact willen met de ouders om te kijken wat er precies aan de hand is. Die jongen moet je helpen of misschien gaat het thuis niet goed", aldus Stuy.