College kiest locaties verslaafdenopvang Nieuweweg en Vergierdeweg

HAARLEM - Burgemeesters en wethouders geven de voorkeur aan de Nieuweweg in Haarlem-Oost als locatie voor de verslaafdenopvang Domus+. De Skaeve Huse voor mensen die niet meer in een reguliere wijk kunnen wonen, zou volgens hen het beste gebouwd kunnen worden in een weiland aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord. Bij beide locaties zijn omwonenden fel tegen deze plannen. De gemeenteraad neemt deze maand een besluit.

Het Haarlemse collegebestuur had al samen met de gemeenteraad de keuze uit een lange lijst van 60 locaties, teruggebracht naar 4 plekken. De twee andere locaties zouden minder geschikt zijn. Eén ervan is niet in het bezit is van de gemeente. Bij een andere locatie zou de ontwikkeling van het grootschalige woningbouwplan Oosterpoort in het gedrang kunnen komen. Dit staat te lezen in het collegebesluit van B&W dat vandaag is gepubliceerd.

Afgelegen weg

Twee jaar geleden werd voor het eerst geopperd om een Domus+ locatie van het Leger des Heils te plaatsen op de grond van een oude boerderij aan de Nieuweweg in de Zuiderpolder. Buren van deze locatie aan een afgelegen weg achter het Reinaldapark in Haarlem-Oost kwamen al snel in verweer tegen deze plannen. De gemeenteraad vroeg toen de wethouders grondig onderzoek te doen naar alle mogelijke locaties in de hele stad voor een verslaafdenopvang. Uiteindelijk is uit de 60 mogelijke locaties toch weer de Nieuweweg als beste locatie naar voren gekomen.

In dat proces werd besloten dat ook de opvang van zes containerwoningen voor moeilijk plaatsbare huurders nodig was. Het college denkt dat rondom een oude, monumentale boerderij aan de grens met Spaarndam ruimte is voor zes van deze zogenaamde Skaeve Huse. Tegelijkertijd zou ook de boerderij opgeknapt kunnen worden.