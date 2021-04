Wethouder moet alternatieve locatie Schoteroog voor verslaafdenopvang overwegen

Haarlemse politici willen dat toch een alternatieve locatie voor verslaafdenopvang wordt meegenomen in de afweging. Coalitiepartij D66 vraagt nadrukkelijk om duidelijke informatie over deze plek aan de rand van het bedrijventerrein Waarderpolder, voordat zij over andere locaties een uitspraak willen doen.

Bij de commissievergadering gisteravond drongen veel van de 35 insprekers aan op deze alternatieve plek, in plaats van de twee locaties die het college van B&W voor ogen heeft. Na jarenlang onderzoek naar 60 potentiële locaties zouden alleen de Nieuweweg in Haarlem-Oost en de Vergierdeweg in Haarlem-Noord als geschikt overblijven. Dit zijn twee plekken aan de rand van de stad op stukken grond bij voormalige boerderijen, maar wel relatief dichtbij woonwijken.

D66-raadslid Misja de Groot is onlangs zelf wezen kijken op deze locatie langs het Spaarne in Haarlem-Noord. En dat heeft hem 'enorm geholpen' naar een gewijzigd inzicht over de mogelijke haalbaarheid voor een vorm van verslaafdenopvang.

D66 wil nu dat de wethouder snel met objectief onderzoek komt naar deze locatie, inclusief een advies van de politie. Eerder hadden kleine partijen al Christenunie en de Actiepartij al gevraagd om juist deze optie beter te onderzoeken. Indertijd is de meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad daar niet in meegegaan.

Afvalberg

De beraadslagingen vooruitlopend op het raadsbesluit dat op 22 april genomen moet worden, zijn gisteravond niet afgerond. Wethouder Floor Roduner belooft, voordat het vervolg hiervan begint, met een informatiebrief over de optie Schoteroog te komen. Maar hij liet al doorschemeren dat het hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar wordt. De locatie ligt op het uiterste puntje van het recreatiegebied dat ontstaan is als afdekking van een afvalberg. "En daar mogen we niet op bouwen, zelf niet een container op zetten."

De enige plek die aan het water 'Mooie Nel' nog eventueel beschikbaar is, is naast de zeilvereniging. Maar ook dan zijn er volgens de wethouder beperkende regelgeving omdat het gebied onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland. En ook de geluidsoverlast van bedrijven uit de Waardepolder is belemmerend om er een woonvoorziening te realiseren. Zo is het werk van sloopbedrijf Bottelier, dat ook in het noordelijkdeel van het bedrijventerrein is gevestigd, te luidruchtig om in de buurt te kunnen leven, volgens Roduner.

Beheersplan veiligheid

Veel Haarlemse politieke partijen dringen, zeker na het aanhoren van de vele ongeruste insprekers gisteravond, aan op een beheersplan voor overlast vóórdat er definitief een locatie voor de twee vormen van opvang wordt gekozen. Maar wethouder Marie Thérèse Meijs wil dan wel eerst van de gemeenteraad twee locaties horen, waar ze dat kan gaan uitvoeren. Het is volgens haar onmogelijk om dat nu voor alle vier locaties al uit te werken.

Haarlemmes Henk de Bruijn en Wim Kleist die in de buurt van één van de twee locaties wonen, gingen zelf op onderzoek uit hoe de overlast in de buurt van een Domus+ locatie van het Leger des Heils wordt ervaren.

