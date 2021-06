Zandvoort legt tientallen gebiedsverboden op vanwege vechtpartijen op strand

Het gebiedsverbod geldt voor 12 weken voor heel Zandvoort, dus tot en met 9 september. De politie heeft woensdag betrokken relschoppers opgevangen bij de strandafgangen en de gegevens van ze genoteerd. Daarom is de verwachting dat er meer gebiedsverboden volgen. Op dit moment worden daarvoor de camerabeelden van woensdagavond geanalyseerd. De relschoppers komen uit de regio Haarlem en Amsterdam, meldt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd. Er zit geen Zandvoorter tussen.

Personen zijn strafbaar als ze zich niet aan het gebiedsverbod houden. Ook kan de burgemeester dan voor een langere periode verbieden om in Zandvoort te komen. Burgemeester David Moolenburgh is duidelijk: "Het moet afgelopen zijn met groepen jongeren die naar Zandvoort komen om hier te rellen en overlast te veroorzaken. Woensdagavond ontstond een situatie die we niet accepteren." Hij kondigt ook extra inzet van politie aan.