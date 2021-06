Voor de zoveelste keer raak in Zandvoort, buurtbewoners zijn het zat

Dat het gisteren op vechtpartijen uit zou lopen, wisten ze allang in Zandvoort. Elke zomer is het raak, in de loop van de dag slaat de sfeer om en wordt er gemat op het strand door grote groepen jongeren van buiten het dorp. En dat zijn ze goed zat.

Vanmorgen was de rust wedergekeerd, maar gisteren ging het goed los in Zandvoort

"Je merkt vooral 's zomers als het wat drukker is, dat er veel meer mensen naar Zandvoort komen", zegt een vrouw die bij een lokale supermarkt werkt. "Dat zorgt vaak voor veel onrust. Het loopt vaak wel een paar keer per jaar uit de hand." Dat beaamt Theo Beijer, die de strandbedjesverhuur voor strandtent Baz doet. "Ik werk hier nu een jaar of drie, vier en dat het uit de hand loopt met deze warme dagen verbaast me helemaal niet. Verleden jaar is het ook een keer of twee gebeurd. Dan grijpt de politie in en dan is er een tijdje niets."

Quote "Daar gaan we weer" Wim de Lange, inwoner

Gisteravond ging het weer mis. "Ze waren bij het station al aan het provoceren", zegt omwonende Wim de Lange. "Ze kwamen hier gisteren langs", gebaart hij naar zijn huis. "Het was een groep van vijftien tot twintig man. Ze maakten een hoop herrie en lawaai, waren hard aan het schreeuwen. Toen dacht ik al: 'daar gaan we weer'. En het wás ook aan de hand, want 's avonds waren er vechtpartijen." Ook op het strand wisten ze al hoe laat het was. Een vrouw, die gisteren met haar kinderen op het strand was, laat weten rond 16.00 'gewaarschuwd' te zijn door haar man. "Hij zei dat ik rond 18.00 uur met mijn kinderen van het strand af moest gaan, omdat er ontzettend veel tuig naar het strand kwam. Ik ben voor safe gegaan." Volgens de vrouw zijn Zandvoorters het 'zat, omdat er geen actie wordt ondernomen'. In het dorp waren de tien politieauto's die voorbij scheerden genoeg indicatie van de sfeer op het strand. "Toen wisten we die auto's en de politie te paard zagen, wisten wij al wel: het gaat weer helemaal fout op het strand", laat een inwoner weten. Steentje in de vijver Volgens Niels Priester, woordvoerder namens de Zandvoortse strandpaviljoens en eigenaar van Mango's Beachbar, was de sfeer 's avonds gespannen op het strand. "Er waren groepen jongeren die het niet met elkaar eens waren. Toen is de politie gebeld en die wilde één van de twee groepen verwijderen. Dat werkte alsof je een steentje in de vijver gooit: de kringen worden steeds groter. Alles en iedereen ging zich ermee bemoeien." Na de aanhouding van een 29-jarige Amsterdammer barst de bom.

Volgens Beijer kwam er wel 'tweehonderd tot driehonderd' man aangelopen. "Marokkaanse Nederlanders", vermoedt hij. "Jongens van tussen de vijftien en twintig jaar oud." Hij zag het in eerste instantie van een afstandje gebeuren, maar toen 'het hele zooitje daarheen kwam gelopen' ging ook hij dichterbij staan. "Je moet elkaar wel een beetje helpen", zegt hij al schouderophalend. "Toen heeft de politie zich teruggetrokken", vervolgt Priester, "om later terug te komen met een bredere macht - met honden, alles eraan. Toen hebben ze alles schoongeveegd. 'Wegwezen, het is klaar.'" De vechtpartijen speelden zich voornamelijk voor Meijer aan Zee af, maar dat strandpaviljoen wil niet reageren. "Omdat het slechte publiciteit is", zegt de bedrijfsleider tegen NH Nieuws. Priester heeft wel met zijn buurman gesproken. "Voor zover ik weet is er niets stukgegaan. Er is wel met van alles gegooid, maar daar heeft niemand letsel aan overgehouden." Aardige jochies Beijer zegt geen geweld te hebben gezien. "De politie moest wel wat uitdelen met een gummiknuppel, maar dat was zelfbescherming. Dat moest wel, er kwamen er zoveel." Bedreigd voelde hij zich geen moment. "Het zijn hele aardige jochies, maar het zijn groepen bij elkaar. Dan staan die groepen tegenover elkaar en dat wil nog weleens tegen elkaar beginnen."

Quote "Ga er zelf maar staan als agent" Niels Priester, woordvoerder strandpaviljoens

Priester laat weten blij te zijn met het politieoptreden. "Mensen roepen: 'De burgemeester moet dit, zij moeten zus' en op social media gaat het al helemaal los. Maar wij proberen juist de leuke mensen op het strand te houden. Als je een groot peloton neerzet, weer je die ook. Dit was goed. Een groep was aan het vervelen, die is ertussenuit gehaald en de rest is schoongeveegd." Op social media zijn mensen niet te spreken over 'het gebrek' aan veel arrestaties. Daar is Priester het absoluut niet mee eens. "Ga er zelf maar staan als agent, als er zoveel mensen op je af komen. Arrestaties zijn de laagste prioriteit, ook voor ons. Het is het allerfijnst als ze zo snel mogelijk weg zijn, of ze nou gearresteerd worden of niet. De boodschap komt wel over: dit gedrag wordt niet getolereerd."

Aardappelen gaar Dat het af en toe flink misgaat, is niets nieuws voor De Lange. Sterker nog, hij zag het gisteren al wel aankomen. "Toen ze het station verlieten zag ik al dat ze op onrust uit waren. Ze maakten veel verbaal geweld, keihard schreeuwen en dan naar mij kijken of ik het wel zie. Dat interesseert me toch geen moer. En als je er wel wat van zegt zijn de aardappelen gaar." Maar wáárom het toch steeds weer uit de hand blijft lopen, is voor sommigen nog een groot vraagteken. "Ik weet niet waarom het steeds uit de hand loopt, waarom die groeperingen steeds voor ruzie zorgen", laat een inwoner weten. Volgens De Lange komen de jongen die 'provoceerden' niet uit Zandvoort. "Ze komen met de trein hierheen. Later waarschuwen ze elkaar en dan staat het op het strand binnen de kortste keren vol." Schoonvegen en wegwezen Schandalig, vindt De Lange de vechtpartijen. "Die mensen van de horeca zijn net weer begonnen en dan heb je dít soort akkefietjes. Ze zijn blij dat ze eindelijk gasten hebben en dan komen mensen hier de boel verstieren." Ook strandbedjesverhuurder Beijer baalt ervan. "Wij zijn een strandtent voor de gewone mensen, die willen we graag houden. Als dit te lang doorgaat, gaan die mensen op gegeven moment gewoon weg. Dit gaat geld kosten", voorspelt hij. "Ze moeten eigenlijk hetzelfde doen als in Bloemendaal", zegt Beijer, "alles verbieden. Drank verbieden, boxen verbieden... Om 22.00 uur schoonvegen die handel en wegwezen."