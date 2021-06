Ruim honderd strandgangers betrokken bij vechtpartijen: twee gewonden, één aanhouding

Bij het geweld zijn twee gewonden gevallen. Een van hen is een vrouw die een fles tegen haar hoofd heeft gekregen. Of het om een omstander gaat of dat de vrouw betrokken was bij de ongeregeldheden is niet bekend. Een ander slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. "Daar gaat het niet zo goed mee", aldus de woordvoerder.

De politie heeft één van de relschoppers aangehouden. Waar hij of zij van verdacht wordt is niet bekend. Voor zover bekend is het momenteel weer rustig, al blijft de politie de komende uren aanwezig op het strand.