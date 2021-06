Burgemeester Zandvoort: 'Mogelijk gebiedsverboden voor relschoppers'

Ook vorige zomer waren er relletjes op het strand van Zandvoort. De burgemeester schakelde toen de hulp in van de Amsterdamse politie. "Vorig jaar hebben wijkagenten uit Amsterdam met onze politie meegelopen. Ook vandaag is er contact tussen beide korpsleidingen om te kijken hoe die samenwerking nog verder vorm kan krijgen", aldus Moolenburgh.

'Geen agenten bij strandopgangen'

Vooralsnog denkt de burgemeester niet aan meer toezicht op het strand. "Dat is een lastige kwestie. Er komen zó veel mensen op het strand dat je dan, bij wijze van spreken, bij elke strandopgang twee agenten neer moet zetten. Die capaciteit is er simpelweg niet. Ik ben heel blij met de samenwerking met partijen als de reddingsbrigade en de strandpaviljoenhouders. Als zij iets signaleren, geven ze dat meteen door. Daardoor kon er gisteravond ook heel adequaat worden gereageerd."

Moolenburgh wijst erop dat er al veel handhavers, agenten en extra ingehuurde beveiligers op en rond de boulevard aanwezig zijn om vervelend gedrag snel te signaleren en in te grijpen. "Er zijn ook verkeersregelaars die tegen scooteroverlast optreden. We hebben geleerd van vorige zomer, maar het is niet uit te sluiten dat er altijd mensen zullen zijn die hier de boel in het honderd proberen te gooien. Aan ons de taak om daar zo hard mogelijk tegen op te treden."