Twee aanhoudingen bij vechtpartijen Zandvoort, ook strand Bloemendaal schoongeveegd

Niet alleen het strand van Zandvoort werd schoongeveegd, ook in Bloemendaal kwam de politie in actie. "Daar hadden we te maken met een groep die daar feest aan het vieren was", legt een woordvoerder van de politie uit. "Het was gezellig, maar die sfeer sloeg om. Het werd wat vervelend, grimmig. Uit voorzorg is besloten om ook daar het strand rustig schoon te vegen en af te sluiten."

Volgens de politie zou dat niet te maken hebben gehad met de ongeregeldheden in Zandvoort. "Het was vier kilometer verderop. Het staat los van de eerste incidenten. De keuze om het strand schoon te vegen is gemaakt op basis van het beeld wat we hadden. Ik wil niets uitsluiten, maar het gaat om een grote afstand, dus ik wil het ook zien als losstaand incident." Rond 23.00 uur was de rust 'volledig wedergekeerd', zegt de politie. Er geldt momenteel een noodverordening op het strand van Bloemendaal.

Op afstand houden

De politie benadrukt meermaals dat het om afzonderlijke incidenten gaat die gisteren op het strand van Zandvoort plaatsvonden. "Het waren verschillende opstootjes en conflicten tussen groepen en politie", laat een woordvoerder weten. Dat begon rond 20.00 uur, toen de politie melding kreeg dat meerdere mensen ruzie met elkaar maakten bij een strandpaviljoen.

Eenmaal gearriveerd werden de mensen verzocht weg te gaan. "Hier werd door het overgrote deel gehoor aan gegeven, maar een persoon was het hier niet mee eens. De 29-jarige Amsterdammer voldeed niet aan het bevel van de politie en is aangehouden." Na de aanhouding sloeg de sfeer op het strand om en keerden mensen zich tegen de politie. "Er werd glas richting de politie gegooid en agenten voelden zich genoodzaakt op linie te gaan staan, om strandbezoekers op afstand te houden."

Ziekenhuis niet nodig

Uiteindelijk is de groep van honderd tot honderdvijftig man richting het station gedirigeerd. Daarbij raakten meerdere mensen gewond door rondvliegend glas. Hoeveel mensen dat precies zijn, kan de politie niet zeggen. Wel dat ze 'lichtgewond zijn geraakt'. "Ze zijn allen ter plekke behandeld of naar de huisartsenpost gegaan. De verwondingen waren niet van dusdanige aard dat ziekenhuisbezoek nodig was."