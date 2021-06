Thuiswerken of liever terug naar kantoor: doe mee aan het NH Nieuws-panel onderzoek

Thuiswerken, digitaal vergaderen of met een mondkapje op aan het werk. Corona heeft het werk van veel mensen flink op de schop gegooid. Wij zijn benieuwd hoe je naar de veranderingen kijkt, en wat jou betreft zo mag blijven of juist weer veranderen.

De foto bij dit artikel is voor sommige mensen wellicht herkenbaar. Thuiswerken terwijl de kinderen om je heen zitten. Maar waar het voor de één wellicht vooral voor veel afleiding zorgt, is het voor anderen een uitkomst. Want je hebt ook minder reistijd dan normaal. Of snak je vooral weer naar direct contact met collega's op kantoor?

Al dat digitale vergaderen via videoverbindingen leverde in ieder geval wel mooie anekdotes op. Dat ene moment dat je dacht dat je microfoon uitstond, maar je toch te horen was. En die ene collega bij wie de kat continu voor de camera ging staan.

Wat mag er wat jou betreft weer terug naar het oude? En welke veranderingen mogen blijven? Misschien wel het niet meer handen hoeven schudden of collega's zoenen bij verjaardagen om maar twee voorbeelden te noemen. Of het thuiswerken en het flexibel indelen van je werktijd bijvoorbeeld.

Meld je aan en doe mee

Ben je nog geen lid? Meld je hier aan voor het NH Nieuws-panel en ontvang een uitnodiging voor het EK voetbalonderzoek.