Mondkapjesplicht verdwijnt, visite zonder beperkingen

Zo vervalt de mondkapjesplicht vanaf 26 juni op plekken waar 1,5 meter afstand gehouden kan worden. In het openbaar vervoer en in het voortgezet onderwijs moeten wél mondkapjes gedragen worden. Bij contactberoepen hoeft geen kapje meer gedragen worden, maar wel een checkgesprek gehouden.

Het advies om 'werk thuis, tenzij het niet anders kan' vervalt ook vanaf volgende week zaterdag. Werknemers mogen de helft van de tijd weer naar kantoor, maar daar moeten zij wel anderhalve meter afstand houden van collega's. Het kabinet adviseert daarom werknemers gedeeltelijk naar hun werk te laten komen.

Visite zonder beperkingen

De beperkingen wat betreft visite is ook verleden tijd. Een verjaardag kan met een grote groep gasten worden gevierd, op anderhalve meter. Buiten mogen mensen ook weer onbeperkt in groepen bij elkaar komen, zoals in het park of op het strand.

Cafés, kroegen en nachtclubs weer open

Alle horecagelegenheden (cafés, kroegen en nachtclubs) mogen ook weer open. Net als restaurants mogen zij reguliere openingstijden hanteren. Registratie en checkgesprek zijn verplicht, na 22.00 uur mag er weer alcohol worden genuttigd. Televisieschermen zijn toegestaan en het verbod op zingen, schreeuwen en blazen vervalt. In nachtclubs hoeven bezoekers geen afstand te houden, maar ze mogen alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app.

Amateurwedstrijden mogen weer, gratis test voor vakantie

Amateurwedstrijden zijn voor iedereen weer toegestaan, ook voor publiek. Toeschouwers moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden. In juli en augustus kan iedereen die naar het buitenland gaat, een gratis coronatest ondergaan. Deze tests zijn bedoeld voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn of naar een land gaan waar een negatieve test vereist is om binnen te komen.