Voorbereidingen grote sportevenementen in volle gang: "We hebben hoop"

Organisatoren van grote sportevenementen in Haarlem, zoals de Grachtenloop en Swim to Fight Cancer, gaan ervan uit dat ze aan het einde van de zomer los kunnen gaan. Nu het kabinet steeds meer versoepelingen doorvoert, zijn de voorbereidingen in volle gang. Dat blijkt uit een rondgang van Haarlem105 en NH Nieuws.

De Halve van Haarlem wordt volgens Kraaij verspreid over twee dagen. "Waarvan er een dag gewandeld wordt. Hoe de run eruit gaat zien is nog afhankelijk van de maatregelen tegen die tijd." De Grachtenloop zou eigenlijk in juni zijn, maar is doorgeschoven naar oktober. "Daar maken we dit jaar gewoon een gezellige wintereditie van. Hopelijk met publiek, want zonder publiek valt het wedstrijdgevoel weg."

Groen licht vanuit de gemeente is er nog niet, maar dat de Halve van Haarlem en de Grachtenloop door kunnen gaan, staat volgens de organisator vast. “De exacte vorm weten we niet maar dat er iets georganiseerd kan worden, dat staat vast”, zegt Juliska Kraaij van het Haarlemse Sport Support, organisator van beide loopevenementen.

Een run zonder publiek organiseren is volgens Kraaij lastig, omdat het evenement dan op een afgesloten terrein moet worden gehouden. "Bovendien verlies je de charme van het evenement als het buiten de stad plaatsvindt."

De KLM Urban Trail Haarlem is minder afhankelijk van publiek. "Het is een echt participatie-evenement", zegt Vincent Heijningen van Golazo Sport. "Als deelnemers zondagochtend vroeg de stad verkennen op hun hardloopschoenen is het nog rustig." De organisator is in afwachting van de gemeente en de komende versoepelingen. "Dit evenement is pas begin november dus we hebben veel hoop", zegt Heijningen.

'Dat het doorgaat staat vast'

Zwemevenement Swim to Fight Cancer gaat dit jaar door. Volgens Nicole de Haan mikt de organisatie op een kleinere versie dan normaal. "We weten niet welke maatregelen op dat moment gelden. Daarom zijn we nog voorzichtig in de planning, maar dat het doorgaat staat vast. Het wordt een evenement zonder publiek."

De gemeente denkt mee over de mogelijkheden en aanpassingen van de evenementen. "Met de laatste versoepelingen is er gelukkig weer veel mogelijk", zegt woordvoerder Stijn Tellingen. "We hebben intensief contact met organisatoren over hoe we evenementen mogelijk kunnen maken na de vierde stap in het openingsplan van het kabinet. Zodra het kan zal de gemeente vergunningen geven binnen de maatregelen die dan gelden rondom corona en veiligheid."