Versoepelingen bieden draverijen weer hoop: organisaties 'steeds optimistischer'

Het nieuws betekent dat kortebaanwedstrijden, onlosmakelijk verbonden met de kermissen in Noord-Holland, mogelijk al begin augustus kunnen worden hervat. Zoals er nu voor staat, zouden de wedstrijden in Santpoort op 5 augustus kunnen doorgaan. "Nou hebben we het hier meteen wel over een heel drukke kortebaandraverij, waar bovendien geen toegangscontrole is", zegt Post Uiterveer. "En we moeten nog maar zien hoe het tegen die tijd is met de anderhalvemeterregel. Eventueel wordt de wedstrijd naar een latere datum verschoven."