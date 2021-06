Koffiebrander Fabian: “De koffie van Starbucks kwam ooit van een West-Fries!”

Koffiebrander Fabian Smit liet zich inspireren door 'de Nederlander die Amerika koffie leerde dringen': Alfred Peet. De oprichters van Starbucks leerden de kneepjes van het koffiebranden in de jaren zeventig bij Alfred. Uiteindelijk is Fabian weer in de leer gegaan bij iemand die het vak van Alfred leerde, dus zo is de cirkel in West-Friesland weer rond. Verslaggever Sander Huisman ging een bakkie doen bij Fabian en keek mee bij het koffiebranden.

Fabian Smit uit Hoorn is van huis uit grafisch ontwerper en werd gevraagd de huisstijl van een koffiemerk te ontwerpen. Zelf zocht hij nog een leuke hobby, daarom rolde hij zelf het bedrijf in. Maar nog voordat alles goed en wel startte, stapten zijn twee compagnons uit het project. Zo kwam het dat Fabian de enige overgebleven eigenaar van de West-Friese koffiebranderij is. En koffie branden doet hij vier jaar later nog steeds met veel plezier. Per toeval ontdekt Fabian dat zijn achterbuurvrouw familie is van Alfred Peet. Hij komt erachter dat de West-Fries Alfred in de jaren ’70 de man is die goede koffie naar Amerika brengt. En niet alleen dat; de oprichters van Starbucks komen naar Alfred toe om het vak te leren. Als Fabian erachter komt dat een oud-leerling van Alfred vanuit Amerika in De Rijp kwam wonen, aarzelt hij geen moment en vraagt haar om de kneepjes van het vak te leren. Artikel gaat verder onder de foto

Fabian Smit brandt koffie in Wognum - Sander Huisman / WEEFF

Wat er zo West-Fries is aan de koffie blijkt wanneer Fabian vertelt over de samenwerkingen in de regio. Er wordt zeep, bier en pindakaas gemaakt met zijn koffie. En hij hoopt op nog meer samenwerkingen in de toekomst. Maar of de koffie echt West-Fries wordt? Misschien: in een kasje naast zijn branderij in Wognum kijken ze of daar koffieplanten kunnen groeien: “We hebben ook een wijngaard hier in Wognum, dus zeg nooit nooit”, zegt Fabian hoopvol. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland