Besluit over vuurwerkalternatieven een jaar uitgesteld

Burgemeester Frank Dales is er nog niet uit wat Velsen in de toekomst moet doen met de vuurwerkregels tijdens de jaarwisseling. Hij heeft een beslissing daarover tot volgend jaar uitgesteld.

Alle oud en nieuw-scenario's liggen volgens de burgemeester nog op tafel. Zo kan vuurwerk 'gewoon' overal en voor iedereen in Velsen toegestaan blijven, of alleen in bepaalde zones. Ook een centrale show en een totaalverbod voor consumenten behoren tot de mogelijkheden.

Volgens het huidige beleid zijn er in de gemeente al drie vuurwerkvrije zones: bij Kinderboerderij Velserbeek, Korenmolen De Zandhaas in Santpoort-Noord en Kerbert Dierentehuis in IJmuiden.

De kogel is om een aantal redenen nog niet door de kerk. Landelijk zijn knalvuurwerk en vuurpijlen vanaf komende jaarwisseling verboden. De burgemeester wil eerst peilen onder Velsenaren hoe die nieuwe vorm bevalt.

Vuurwerktoerisme

Ook wacht hij de beslissing van buurgemeenten binnen de regio Kennemerland af, want die zitten met dezelfde kwestie in de maag. Om 'vuurwerktoerisme' tussen de dorpen en steden te voorkomen wil de burgemeester de vuurwerkregels op elkaar afstemmen.

Tot slot zou het onderzoek naar de verschillende vuurwerkscenario's, dat in 2019 begon, door corona vertraging opgelopen hebben.

Vorig jaar waren er eind december in Velsen-Noord zogenaamde vuurwerkrellen en werd er een noodbevel afgekondigd. Er werd toen zwaar vuurwerk afgestoken. Het werd geweten aan verveling bij jongeren en de corona-maatregelen. Tijdens de jaarwisseling werd de kerstboom op het Stratingplantsoen in de brand gezet.