Kerstboom afgebrand op plein Velsen-Noord waar eerder vuurwerkrellen waren

In een video is te zien dat metershoge boom volledig in lichterlaaie staat. Hij is inmiddels tot de grond toe afgebrand.

Voordat de boom afbrandde, waren er de hele avond jongeren met vuurwerk in de weer, vertelt een buurtbewoner, die anoniem wil blijven. "Ook hebben ze de lichten uit de boom getrokken, maar de politie was heel de avond niet te zien."

Rellen

Een paar dagen voor kerst was het ook al onrustig in Velsen-Noord. Na een oproep om te komen rellen met vuurwerk, trokken tientallen jongeren uit de regio naar Velsen-Noord. Ze gooiden met vuurwerk, pleegden vernielingen en joegen omwonenden flinke angst aan. Toen de politie zich niet meer veilig waande, kondigde burgemeester Frank Dales een noodbevel af en gaf de ME opdracht de orde te herstellen.

Na die rellen werd het gebied, net als enkele andere gebieden in de IJmond, tot risico bestempeld. De politie heeft in zo'n gebied meer bevoegdheden. Zo kan er zonder aanleiding worden gefouilleerd en mogen voertuigen worden doorzocht.