Wim Keizer wil geen hek om Volendam tijdens kermis: "Iedereen moet welkom zijn"

Wim Keizer vindt het verschrikkelijk dat mensen van buiten Volendam niet welkom zijn op de kermis. De oud-voorzitter van het Volendams Museum baalt ervan dat het feest door burgemeester Lieke Sievers is aangekondigd als 'Uis Faist' (alleen voor Volendammers dus). In een ingezonden brief deelt hij zijn ongenoegen.

Het is al een hele tijd zo dat mensen van buiten Volendam op de kermis afkomen, zegt hij. Keizer legt een koppeling met de kunstgeschiedenis: "Hier zijn duizenden kunstschilders geweest. Die hebben het leven, alles wat er hier gebeurde - dus ook de kermis - op schilderijen naar voren gebracht en uitgebeeld. Die schilderijen zijn over de hele wereld verspreid. En iedereen kwam daardoor op Volendam af, dus ook op de kermis."

En dat is nu nog steeds zo. "Uit Limburg, uit Oldenzaal… Overal komen groepen vandaan. Als ik ze dan vraag waarom ze hier komen, zeggen ze: 'We vinden het zo gezellig, we worden net als Volendammers behandeld.'" Het enige minpunt van de kermis is als het feestje voorbij is: 'Het ergste van de kermis is het moment dat we weg moeten', zeggen ze dan volgens Keizer.

Zelfde sfeer als vroeger

De kermis werd zo belangrijk voor Volendam omdat men altijd op pad was, zegt Keizer. De mannen ging het water op, de vrouwen waren in Amsterdam aan het werk. "Iedereen moest zijn handen laten wapperen, maar met kermis was iedereen erbij. Iedereen was dan positief, iedereen lachte." Hij wijst: "Kijk naar de foto's. Die hele sfeer van dat ontmoetingsfeest is al die tijd helemaal hetzelfde gebleven."

