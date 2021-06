Edam houdt hoop op eigen kermistent: "Het valt of staat met de versoepelingen"

Het is nog steeds het gesprek van de dag in Volendam: "Heb je al kaarten voor de nieuwe kermistent?" Afgelopen dinsdag maakte burgemeester Lieke Sievers van de gemeente Edam-Volendam bekend dat de kermis in Volendam doorgaat , maar die in Edam staat vooralsnog op losse schroeven. Daar staat de kermis traditiegetrouw eind augustus gepland en dat valt net buiten de aangekondigde versoepelingen. Toch kijken de horecaondernemers of een tent in Edam ook een mogelijkheid is.

"Het valt of staat met of de maatregelen voor 1 september worden versoepeld", zegt Edwin Wiersema, eigenaar van de Beurs Eten & Drinken in Edam. "Als dat niet zo is dan is zelfs een draaikermis niet mogelijk, maar mocht dat wel zo zijn dan willen we hier ook een kermistent."

Wiersema heeft goed contact met zijn horecacollega's in Volendam. "De tent die er nu komt op het Marinapark is ook omdat de veiligheid op de Dijk en de beunen in het geding kwam. Het was er te druk. Dat speelt nog niet echt in Edam."

Toch wil Wiersema samen met collega Sonny de Graaf van de Prinsenbar onderzoeken of een tent in Edam met de kermis ook mogelijk is. "En dan hopen we dat, net als bij de kermistent in Volendam, ook horecabedrijven in Edam aansluiten bij het plan. Denk aan foodtrucks, optredens en uiteraard de totale organisatie."

Anderhalvemeter

"We zitten te denken aan een tent waar we 1000 mensen kwijt kunnen. In onze horecazaken kunnen we nu nog met die anderhalvemeter niet veel mensen kwijt. Daarnaast kan je in de tent werken met sneltesten", zegt Wiersema.

De horecaondernemer heeft al meerdere locaties op het oog. Waar wil hij nog niet zeggen. "Eerst praten met de gemeente en sowieso afwachten of er eerder versoepelingen komen, maar als die er komen dan hebben we ons huiswerk alvast gedaan. Want over 10 weken is het al zover. Dan is het kermis in Edam."