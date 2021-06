Vandaag is de laatste afgegraven grond van de bergingslocatie van een Britse bommenwerper bij Nieuwe Niedorp gezeefd in de zoektocht naar vliegtuigonderdelen en stoffelijke resten. Het vliegtuig werd in de nacht van 22 op 23 juni 1941 uit de lucht geschoten door een Duitse nachtjager. De berging zelf zit er op, nu begint het opruimen van de werklocaties.

Vilem Bufka, de enige die de crash van de bommenwerper overleefde. - Bron: Dr. Jiri Rajlich

"Het hele feit dat de vijf jonge jongens uit Tsjechië, zonder ooit een voet in Nederland gezet te hebben, hier hun einde vinden, op deze manier, dat raakt je", zegt Ingrid Sijtzel. Het toestel was op de terugweg van een missie boven Bremen toen het werd aangevallen door een Duitse nachtjager. Een bemanningslid, Vilem Bufka, wist met zijn parachute te ontsnappen. De andere vijf zijn hoogstwaarschijnlijk met het toestel neergestort. Sijtzel werkte namens de gemeente Hollands Kroon twee jaar aan het project om de Britse bommenwerper met Tsjechische bemanning op te graven. Ze stelde er zelfs haar pensioen voor uit. "Een geweldige klus, uniek om mee te maken." Tekst gaat verder onder de video.

Berging bommenwerper bij Nieuwe Niedorp is klaar: "Het verhaal raakt je" - NH Nieuws

Quote "Een geweldige klus, uniek om mee te maken" INgrid Sijtzel, projectleider Hollands Kroon

De berging begon op 25 mei. Doel van de zoektocht is duidelijkheid krijgen over vijf van de zes bemanningsleden. Bij de start was de verwachting dat het afgraven en zeven van de grond zo'n vijfenhalve week zou duren. Maar het ging allemaal veel sneller. Op 3 juni werd bekendgemaakt dat er naast vliegtuigonderdelen ook stoffelijke resten waren gevonden. Tekst gaat verder onder de video.

Berging bommenwerper: onderzoek moet meer duidelijkheid geven over botresten - NH Nieuws

Op die 3e juni was ook Jan Jonker aanwezig. Hij zag als veertienjarige jongen de bommenwerper uit de lucht vallen nadat het was aangeschoten door de Duitse jager. Het bezoek, meer dan 80 jaar later aan de plek waar het toestel neerstortte, maakte diepe indruk. Tekst gaat verder onder de video.

Ooggetuige neerstorten bommenwerper terug op crashsite: "Mijn gedachten zijn bij de bemanning" - NH Nieuws

Afgelopen week werd de laatste grond afgegraven en werden er opnieuw veel vliegtuigonderdelen en stoffelijke resten gevonden. Daarna kon worden begonnen met het weer vullen van de kuil. Op de verwerkingslocatie waar alle grond werd gezeefd, ging het werk nog even door. Tekst gaat verder onder de video.

Alle wrakstukken bommenwerper bij Nieuwe Niedorp zijn uit de grond gehaald - NH Nieuws