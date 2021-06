Hockeyers Europees kampioen na shoot-outs tegen Duitsland

Duitsland begon een stuk sterker en feller in het eerste kwart. Keeper Pirmin Blaak hield zijn ploeg in deze fase meerdere malen op de been met reddingen. Jip Janssen uit Naarden zorgde voor de eerste grote kans voor Nederland, maar de Duitse doelman Alexander Stadler was alert.

Zinderende slotfase

Oranje begon sterker aan het derde kwart en kreeg direct een grote kans via Mirco Pruyser (Hoofddorp). Zijn inzet ging naast het doel. Enkele minuten later kon Nederland wél juichen nadat een inzet van Robbert Kemperman via een Duitser in het doel belandde: 1-1. De goal werd nog aangevochten bij de videoscheidsrechter, maar de treffer bleef staan.

In de zinderende slotfase leek Duitsland toch aan het langste eind te trekken via Constantin Staib. De Duitser lobte de bal achterwaarts over de uitblinkende Blaak: 2-1. Oranje weigerde op te geven en bleef aanvallen. Janssen maakte uiteindelijk gelijk in de laatste minuut via een strafcorner.