Amsterdam-speler Bakker koppelt Oranje in de EK halve finale aan België

Het Nederlandse hockeyteam walste vanavond over Wales heen. Ruim tweeduizend toeschouwers zagen in het Amsterdamse Wagener-stadion Billy Bakker acht seconden voor tijd de 6-0 maken. Daardoor neemt de ploeg van Max Caldas het in de halve finale op tegen België.

Na drie wedstrijden eindigt Nederland als nummer één in de poule. Wanneer de Oranje-hockeyers één treffer minder scoorden tegen Wales, dan eindigden ze als tweede in de poule en zouden ze België ontlopen. De Rode Duivels zijn de huidige Europees en wereldkampioen. Coach Max Caldas moest hier niets van weten en schreeuwde zijn mannen na de 5-0 gewoon naar voren met de treffer van Bakker vlak voor tijd tot gevolg.

Pruyser

Nederland stond na een kwart al riant met 3-0 voor. Het was Mirco Pruyser die zijn ploeg op vertrouwd terrein aan de leiding bracht. Dit betekende pas de eerste treffer voor de Amsterdamse spits. Later in de wedstrijd scoorde Pruyser nog eenmaal. Ook Thijs van Dam wist tweemaal het net te vinden. En tevens Robbert Kemperman was trefzeker.

Donderdag is de Derby der Lage Landen. Nederland - België vindt wederom plaats in het Wagener-Stadion. En Oranje is nu ook verzekerd van een ticket voor het WK 2023 in India.