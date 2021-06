Peter van Noord verlengt contract Den Helder Suns met twee jaar

"Ik heb het bij Den Helder naar mijn zin", vertelde Van Noord eerder in gesprek met NH Sport. "Het is mijn tweede thuis. Ik voel me daar als een vis in het water. We hebben een kleine, maar geoliede organisatie."

"Ik kende al een aantal spelers vanuit mijn coach-verleden bij clubs en nationale selecties", vertelt Van Dijk op de website van de basketbalclub. "Ik kijk ook uit naar de uitbreiding van mijn taken richting de 'promoploeg', die een brug moet gaan vormen tussen de landelijk spelende jeugdteams en de herenploeg."