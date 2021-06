Nino Gorissen blijft Den Helder Suns trouw

"Ik kijk uit naar de komende twee jaar, zegt Gorissen op de website van de club. "Het afgelopen seizoen is prima verlopen ondanks alle COVID-19 perikelen en ik kijk uit naar de verdere groei van de club, zowel sportief als daarbuiten. Het team en de organisatie hebben een duidelijke strategie die prima bij mij past."

De 23-jarige pointguard gaat beginnen aan zijn vierde seizoen bij de Den Helder Suns. "Nino is een snelle en krachtige speler die variatie en snelheid brengt in het spel. Daarnaast is hij sterk gegroeid als leider binnen het team. We kijken uit naar een paar mooie jaren met Nino", laat assistent-trainer Anne van Dijk weten.