'Vis in het water' Peter van Noord gaat verlengen bij Den Helder Suns

Basketbalcoach Peter van Noord blijft Den Helder Suns zo goed als zeker trouw. Hij vertelde in gesprek met NH Sport dat de intentie er is om bij te tekenen bij de Noord-Hollanders. Van Noord is al vier seizoenen werkzaam in Den Helder.

Blijdschap bij Peter van Noord en Den Helder Suns-spelers na een gescoord punt - Orange Pictures / Marcel ter Bals

"Ja, dat is wel de bedoeling", zegt Van Noord over een langer verlijf als coach. "Ik heb het bij Den Helder naar mijn zin. Het is mijn tweede thuis. Ik voel me daar als een vis in het water .We hebben een kleine, maar geoliede organisatie."

Quote "Ik blijf lekker in Den Helder verder bouwen aan de talenten die we hebben" den helder suns-coach peter van noord

"Ik zal niet onder stoelen of banken steken: mocht er iets voorbij komen, dan zal ik altijd luisteren. Maar dat is nu een utopie, dus ik blijf lekker in Den Helder verder bouwen aan de talenten die we hebben." Vertrekkende spelers Van Noord heeft ook nieuws over zijn spelersgroep. "Boyd van der Vuurst de Vries zal zijn horizon gaan verbreden. Hij was dit seizoen voor de tweede keer de Most Valuable Player onder de 23 jaar. Als 17-jarige is Boyd bij ons binnengekomen en nu een kerel geworden. Hij wil het next level gaan proberen. Op het moment dat de top 4 zich gaat roeren, doe je financieel niet mee", weet Van Noord. Ook Tom Koopman vertrekt, net als de Amerikaan Bolden Brace. Den Helder-speler Stan van den Elzen werd dit seizoen overigens uitgeroepen tot Most Improved Player in de Dutch Basketball League.

