Play-offs klaar voor Den Helder Suns na nieuwe nederlaag tegen Donar

Het basketbalseizoen zit erop voor Den Helder Suns. Vanavond verloor de Helderse formatie in de kwartfinale van de play-offs voor de tweede keer van Donar. De Groningers bleken met 105 - 79 te sterk, nadat ze zaterdag in Den Helder al met 83-75 hadden gewonnen.

Vanaf het allereerste begin nam de thuisploeg de leiding, al lukte het Den Helder om in het eerste kwart in het spoor te blijven (20-16). Halverwege was het duel met 38-33 allerminst beslist. In het derde kwart sloeg Donar een gat van twintig punten (74-54) en dat was teveel voor de Suns.

Bij Donar was Jarred Ogungbemi-Jackson, in de eerste wedstrijd nog weggestuurd, de grote kwelgeest. Hij werd topscorer met 24 punten. Net als in de heenwedstrijd maakte Bolden Brace de meeste punten voor Den Helder: 21

Het was de vierde keer dit seizoen dat de ploeg van trainer Peter van Noord het af moest leggen tegen Donar. Op 27 maartl boekte Den Helder de enige zege in de Martini-hal in de extra time: 100-102.